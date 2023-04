LE MARCHÉ SÉRIGNOLAIS 31 ROUTE DE FONTENAY, 14 mai 2023, Sérigné.

Venez découvrir l’artisanat local avec le marché d’artisans, créateurs, producteurs et commerçants locaux. Entréee gratuite, restauration sur place..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

31 ROUTE DE FONTENAY

Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire



Come and discover the local crafts with the market of artisans, creators, producers and local merchants. Free entrance, catering on site.

Venga a descubrir la artesanía local con el mercado de artesanos, creadores, productores y comerciantes locales. Entrada gratuita, restauración in situ.

Entdecken Sie das lokale Kunsthandwerk auf dem Markt der Kunsthandwerker, Designer, Produzenten und lokalen Händler. Eintritt frei, Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-19 par Vendée Expansion