SALON DES ARTS Sérignan Catégories d’Évènement: Hérault

Sérignan

SALON DES ARTS, 24 mai 2023, Sérignan . SALON DES ARTS Boulevard Voltaire Sérignan Hérault

2023-05-24 10:00:00 – 2023-05-27 12:00:00 Sérignan

Hérault . Salon organisé par la Maison des Jeunes et de la Culture.

Le Salon des Arts réunit près de 60 artistes : peintres, sculpteurs, photographes, artistes « en tous genres ». Entrée libre.

Vernissage le 25 mai à 18h. Organisé par la Maison des Jeunes et de la Culture, le Salon des Arts réunit près de 60 artistes : peintres, sculpteurs, photographes, artistes « en tous genres ». Entrée libre.

Vernissage le 25 mai à 18h. +33 4 67 32 60 90 MJC Sérignan

Sérignan

dernière mise à jour : 2023-03-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse Boulevard Voltaire Sérignan Hérault Ville Sérignan Departement Hérault Tarif Lieu Ville Sérignan

Sérignan Sérignan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serignan /

SALON DES ARTS 2023-05-24 was last modified: by SALON DES ARTS Sérignan 24 mai 2023 Boulevard Voltaire Sérignan Hérault Hérault Sérignan

Sérignan Hérault