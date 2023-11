MARCHÉ DE NOËL – SÉRIGNAN Sérignan, 2 décembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

L’association Les Platanes vous propose pour une 3ème édition, son marché de noël. Au programme : jeux gonflables, animations, ateliers enfants… tout est réunis pour passer un moment agréable en famille, entre amis ou en couple..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 16:30:00. .

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



For the 3rd year running, the Les Platanes association presents its Christmas market. On the program: inflatable games, entertainment, children’s workshops… everything you need to spend a pleasant moment with your family, friends or partner.

La asociación Les Platanes celebra su 3er mercado anual de Navidad. En el programa: juegos hinchables, animaciones, talleres infantiles… todo lo necesario para pasarlo en grande en familia, con amigos o en pareja.

Der Verein Les Platanes bietet Ihnen zum dritten Mal seinen Weihnachtsmarkt an. Auf dem Programm stehen Hüpfburgen, Animationen, Kinderworkshops… alles ist vorhanden, um einen angenehmen Moment mit der Familie, mit Freunden oder zu zweit zu verbringen.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE