TOMBOLA DE NOËL – SÉRIGNAN Sérignan, 13 novembre 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

O Comptoirs des Créateurs organise une tombola spéciale pour Noël. Panier garni à gagner !

Le tirage au sort se fera le 21 décembre..

2023-11-13 fin : 2023-12-21 . EUR.

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



O Comptoirs des Créateurs is organizing a special Christmas tombola. A gift basket to be won!

The draw will take place on December 21.

O Comptoirs des Créateurs organiza una tómbola especial para Navidad. Podrás ganar una cesta de regalos

El sorteo tendrá lugar el 21 de diciembre.

O Comptoirs des Créateurs veranstaltet zu Weihnachten eine besondere Tombola. Es gibt einen Präsentkorb zu gewinnen!

Die Verlosung findet am 21. Dezember statt.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT BEZIERS MEDITERRANEE