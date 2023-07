COUPE DE FRANCE DE BMX Sérignan, 19 août 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Durant 2 jours venez assister à la coupe de France de BMX: training, qualification, show, DJ, remise de prix…

Consultez le programme détaillé ci-joint..

2023-08-19 08:30:00 fin : 2023-08-20 21:00:00. .

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Come and watch the French BMX Cup over 2 days: training, qualifying, show, DJ, prize-giving…

See the detailed program attached.

Venga a ver la Copa de Francia de BMX durante 2 días: entrenamientos, clasificación, espectáculo, DJ, entrega de premios…

Consulte el programa detallado adjunto.

Zwei Tage lang können Sie den französischen BMX-Cup miterleben: Training, Qualifikation, Show, DJ, Preisverleihung…

Sehen Sie sich das detaillierte Programm an.

