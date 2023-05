THÉÂTRE SOUS LES ÉTOILES – MAISON DES ORPELLIÈRES Chemin des Orpellières, 16 août 2023, Sérignan.

Vous connaissez nos soirées « Jazz sous les étoiles », cette année nous vous proposons une nouveauté sur le même format le mercredi « Théâtre sous les étoiles »! Venez passer un moment convivial autour d’une comédie. Bien entendu avant, pendant et après le Coin Gourmand sera ouvert pour vous régaler. Après la pièce, vous pourrez rencontrer les acteurs pour un moment d’échange en toute simplicité!.

2023-08-16 à 19:30:00 ; fin : 2023-08-16 23:00:00. .

Chemin des Orpellières

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



You know our evenings « Jazz under the stars », this year we propose a new event on the same format on Wednesday « Theatre under the stars »! Come and spend a convivial moment around a comedy. Of course before, during and after the play, the Gourmet Corner will be open to treat you. After the play, you can meet the actors for a moment of exchange in all simplicity!

Ya conoce nuestras veladas de « Jazz bajo las estrellas », este año le proponemos un nuevo evento con el mismo formato los miércoles « Teatro bajo las estrellas » Venga a pasar un momento de convivencia en torno a una comedia. Por supuesto, antes, durante y después de la obra, la « Coin Gourmand » estará abierta para su disfrute. Después de la obra, podrá encontrarse con los actores para un momento de intercambio con toda sencillez

Sie kennen unsere Abende « Jazz sous les étoiles », dieses Jahr bieten wir Ihnen mittwochs eine Neuheit im gleichen Format an: « Théâtre sous les étoiles » (Theater unter den Sternen)! Verbringen Sie einen geselligen Moment mit einer Komödie. Selbstverständlich ist vor, während und nach der Vorstellung die « Coin Gourmand » geöffnet, um Sie zu verwöhnen. Nach dem Stück können Sie die Schauspieler treffen und sich mit ihnen austauschen!

