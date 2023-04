VISITE GUIDÉE LA BALADE DU PÊCHEUR Chemin de Mer et Soleil, 3 juillet 2023, Sérignan.

De la réserve naturelle des Orpellières, reflet du cadre de vie des anciens pêcheurs-vignerons de Sérignan, le Lily Passeur vous embarque vers le port de Valras-Plage pour un saut dans l’Histoire, du XIXe siècle à nos jours. La rencontre avec Jérôme Carvajales, pêcheur qui sait vraiment partager les splendeurs et misères de son métier, est un véritable privilège !

Réservation obligatoire..

2023-07-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-03 20:00:00. EUR.

Chemin de Mer et Soleil

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



From the Orpellières nature reserve, a reflection of the former fishermen-winegrowers of Sérignan, the Lily Passeur will take you to the port of Valras-Plage for a leap in history, from the 19th century to today. The meeting with Jérôme Carvajales, a fisherman who really knows how to share the splendors and miseries of his profession, is a real privilege!

Reservation required.

Desde la reserva natural de Orpellières, reflejo de la vida de los antiguos pescadores-viticultores de Sérignan, el Lily Passeur le lleva al puerto de Valras-Plage para dar un salto en la historia, desde el siglo XIX hasta nuestros días. El encuentro con Jérôme Carvajales, un pescador que realmente sabe compartir los esplendores y las miserias de su profesión, ¡es un auténtico privilegio!

Reserva

Vom Naturschutzgebiet Orpellières, das den Lebensraum der ehemaligen Fischer und Weinbauern von Sérignan widerspiegelt, nimmt Sie die Lily Passeur mit zum Hafen von Valras-Plage, wo Sie einen Sprung in die Geschichte vom 19. Die Begegnung mit Jérôme Carvajales, einem Fischer, der es wirklich versteht, die Pracht und das Elend seines Berufs zu teilen, ist ein echtes Privileg!

Reservierung erforder

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE