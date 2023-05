ATELIER SOPHRO-OENOLOGIE – MAISON DES ORPELLIÈRES Chemin des Orpellières, 7 juin 2023, Sérignan.

Atelier détente et mieux être à la maison de site des Orpellières : pour redécouvrir le vin à travers ce que nos sens en perçoivent dans une pratique de sophrologie. L’objectif étant de prendre tout son temps pour se poser, s’accorder un moment pour lâcher-prise et venir redécouvrir ses perceptions, ainsi que de nouvelles sensations à travers une sophro-dégustation..

2023-06-07 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-07 17:00:00. EUR.

Chemin des Orpellières

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Relaxation and well-being workshop at the Orpellières site house: to rediscover wine through what our senses perceive in a sophrology practice. The objective is to take all the time you need to relax, to let go and to rediscover your perceptions, as well as new sensations through a sophro-tasting.

Taller de relajación y bienestar en la casa del sitio de Orpellières: redescubrir el vino a través de lo que perciben nuestros sentidos en una práctica de sofrología. El objetivo es tomarse un tiempo para relajarse, dejarse llevar y redescubrir nuestras percepciones, así como nuevas sensaciones a través de una cata sofrológica.

Entspannungs- und Wellness-Workshop im Maison de Site des Orpellières: Entdecken Sie den Wein durch die Wahrnehmung unserer Sinne im Rahmen einer Sophrologie-Praxis neu. Ziel ist es, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um sich zu entspannen, loszulassen und seine Wahrnehmungen sowie neue Empfindungen durch eine Sophro-Verkostung wiederzuentdecken.

