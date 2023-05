ECRITURE INTUITIVE SUR LA PLAGE AUX ORPELLIÈRES Chemin des Orpellières, 6 juin 2023, Sérignan.

L’écriture intuitive consiste à poser des mots sur le papier afin d’accéder à vos pensées les plus profondes, à votre face cachée, à qui vous êtes réellement. C’est oublier l’acte d’écrire et vous reconnecter avec vous-même. Cette activité, méditative, représente davantage un état « d’être » que « de faire »..

2023-06-06 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-06 09:30:00. EUR.

Chemin des Orpellières

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Intuitive writing is about putting words on paper to access your deepest thoughts, your hidden side, who you really are. It is forgetting the act of writing and reconnecting with yourself. This meditative activity is more a state of « being » than of « doing ».

La escritura intuitiva consiste en poner palabras sobre el papel para acceder a tus pensamientos más profundos, a tu lado oculto, a quién eres realmente. Es olvidar el acto de escribir y reconectar contigo mismo. Esta actividad meditativa es más un estado de « ser » que de « hacer ».

Beim intuitiven Schreiben geht es darum, Worte auf das Papier zu bringen, um Zugang zu Ihren tiefsten Gedanken, Ihrer verborgenen Seite und dem, was Sie wirklich sind, zu erhalten. Es bedeutet, den Akt des Schreibens zu vergessen und sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Diese meditative Tätigkeit ist eher ein Zustand des « Seins » als des « Tuns ».

Mise à jour le 2023-05-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE