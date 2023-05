ATELIER GOÛTER-PADDLE AUX ORPELLIÈRES Chemin des Orpellières, 3 juin 2023, Sérignan.

Notre partenaire Esprit Glisse propose une initiation au stand-up-paddle sur l’Orb pour les enfants.

Laisse-toi guider par des professionnels qui te prêtent tout le matériel nécessaire pour découvrir le paddle dans un lieu exceptionnel.

Après l’effort, le réconfort alors un bon goûter te sera proposé pour te sustenter..

2023-06-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-03 17:00:00. EUR.

Chemin des Orpellières

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Our partner Esprit Glisse proposes an initiation to stand-up paddle on the Orb river for children.

Let yourself be guided by professionals who will lend you all the necessary equipment to discover paddling in an exceptional place.

After the effort, the comfort then a good snack will be proposed to you to sustenance you.

Nuestro colaborador Esprit Glisse propone una iniciación al surf de remo en el Orb para niños.

Déjese guiar por profesionales que le prestarán todo el material necesario para descubrir el remo en un lugar excepcional.

Después del esfuerzo, el confort y un buen tentempié te serán propuestos para alimentarte.

Unser Partner Esprit Glisse bietet eine Einführung in das Stand-up-Paddling auf dem Fluss Orb für Kinder an.

Lass dich von Profis anleiten, die dir alle notwendigen Materialien leihen, um das Paddeln an einem außergewöhnlichen Ort zu entdecken.

Nach der Anstrengung kommt der Trost, also wird dir ein guter Snack angeboten, um dich zu sättigen.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE