FESTIVAL BD AU MRAC – ATELIER BD ADULTE 146 Avenue de la Plage, 28 mai 2023, Sérignan.

Hors les cases.

Atelier autour de l’univers de la BD avec Aude Bertrand, illustratrice, autrice de bd en micro-édition et éditrice aux éditions microgram (Montpellier).

Gratuit, sur réservation. À partir de 16 ans..

2023-05-28 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-28 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Out of the box.

Workshop around the universe of comics with Aude Bertrand, illustrator, author of comics in micro-edition and editor at microgram (Montpellier).

Free, on reservation. From 16 years old.

Hors les cases.

Taller sobre el mundo del cómic con Aude Bertrand, ilustradora, autora de cómics en microedición y editora en microgram (Montpellier).

Gratuito, previa reserva. A partir de 16 años.

Außerhalb der Schubladen.

Workshop rund um die Welt der Comics mit Aude Bertrand, Illustratorin, Comicautorin im Mikroverlag und Herausgeberin des Verlags microgram (Montpellier).

Kostenlos, mit Reservierung. Ab 16 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE