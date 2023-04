7ÈME SEMI-MARATHON DU PONT ROUGE Allées de la République, 18 mai 2023, Sérignan.

Ici courir c’est dans notre nature…

« Il suffit de passer le pont, c’est tout de suite l’aventure », avec deux courses individuelles de 21,1 km et 10,5 km, des courses enfants et adolescents ainsi qu’une marche nordique..

2023-05-18 à 07:30:00 ; fin : 2023-05-18 12:30:00. .

Allées de la République

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Here running is in our nature?

« Just cross the bridge and it’s an adventure », with two individual races of 21.1 km and 10.5 km, children’s and teenager’s races as well as a Nordic walk.

Aquí correr está en nuestra naturaleza?

sólo hay que cruzar el puente, es una aventura », con dos carreras individuales de 21,1 km y 10,5 km, carreras para niños y adolescentes, así como una marcha nórdica.

Hier liegt das Laufen in unserer Natur?

« Es gibt zwei Einzelläufe über 21,1 km und 10,5 km, Läufe für Kinder und Jugendliche sowie Nordic Walking.

