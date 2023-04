MES VACANCES AU MUSEE 146 Avenue de la Plage, 26 avril 2023, Sérignan.

Un atelier enfants duos / collisions et combustions, avec la danseuse Diane Peltier.

Sous forme de recherche guidée, et en utilisant les processus de fabrication de cette création, les enfants s’approprieront les différents outils (états de corps, matières, sensations , textures…) afin d’évoluer librement dans l’univers de la pièce.

Sur réservation..

2023-04-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-28 17:00:00. EUR.

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



A children’s workshop on duets / collisions and combustions, with the dancer Diane Peltier.

In the form of guided research, and using the manufacturing processes of this creation, the children will appropriate the different tools (states of body, materials, sensations, textures…) in order to evolve freely in the universe of the piece.

On reservation.

Un taller infantil sobre dúos / colisiones y combustiones, con la bailarina Diane Peltier.

En forma de investigación guiada, y utilizando los procesos de fabricación de esta creación, los niños se apropiarán de las diferentes herramientas (estados del cuerpo, materiales, sensaciones, texturas…) para evolucionar libremente en el universo de la pieza.

Con reserva previa.

Ein Workshop für Kinder Duos / Kollisionen und Verbrennungen, mit der Tänzerin Diane Peltier.

In Form einer angeleiteten Recherche und unter Verwendung der Herstellungsprozesse dieser Kreation eignen sich die Kinder die verschiedenen Werkzeuge an (Körperzustände, Materialien, Empfindungen, Texturen…), um sich frei in der Welt des Stücks zu bewegen.

Auf Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE