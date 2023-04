LA QUINZAINE DU JEU – FAITES VOS JEUX 146 Avenue de la Plage, 25 avril 2023, Sérignan.

Dans le cadre de la Quinzaine du Jeu, profite d’une visite ludique des expositions.

À partir de 7 ans, sur réservation..

2023-04-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-25 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



As part of the Quinzaine du Jeu, enjoy a playful visit of the exhibitions.

From 7 years old, with reservation.

En el marco de la « Quinzaine du Jeu », disfrute de una visita lúdica a las exposiciones.

A partir de 7 años, con reserva previa.

Genieße im Rahmen der « Quinzaine du Jeu » einen spielerischen Rundgang durch die Ausstellungen.

Ab 7 Jahren, mit Reservierung.

