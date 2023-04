LA QUINZAINE DU JEU – LE KAPOUPAKAP ? JEU DE DÉFIS SUR SMARTPHONE 146 Avenue de la Plage, 25 avril 2023, Sérignan.

Dans le cadre de la Quinzaine du Jeu, venez relever le défi poser par les artistes Mrzyk & Moriceau : ils t’invitent à transformer

tes habitudes du musée à travers une expérience inédite.

Accès libre, tout public..

2023-04-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-06 18:00:00. .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



As part of the Fortnight of the Game, come and take up the challenge posed by the artists Mrzyk & Moriceau: they invite you to transform

your habits of the museum through a new experience.

Free access, all public.

En el marco de la Quinzaine du Jeu, venga y acepte el reto planteado por los artistas Mrzyk & Moriceau: le invitan a transformar

le invitan a transformar sus hábitos en el museo a través de una nueva experiencia.

Acceso gratuito, todo el público.

Nehmen Sie im Rahmen der Quinzaine du Jeu die Herausforderung der Künstler Mrzyk & Moriceau an: Sie laden Sie dazu ein, Ihr Museum zu verändern

deine Gewohnheiten im Museum durch eine neue Erfahrung zu verändern.

Freier Zugang, für jedes Publikum.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE