QUINZAINE DU JEU – ATELIER – VISITE – JEUX 146 Avenue de la Plage, 25 avril 2023, Sérignan.

Dans le cadre de la Quinzaine du Jeu, le MRAC vous propose une visite ludique des expositions. Dès 7 ans – Réservation par téléphone ou par mail..

2023-04-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-25 . .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



As part of the Quinzaine du Jeu, the RMCA offers you a playful visit of the exhibitions. From 7 years old – Reservation by phone or by mail.

En el marco de la « Quinzaine du Jeu », la RMCA le propone una visita lúdica de las exposiciones. A partir de 7 años – Reserva por teléfono o correo electrónico.

Im Rahmen der « Quinzaine du Jeu » bietet Ihnen das MRAC einen spielerischen Besuch der Ausstellungen an. Ab 7 Jahren – Reservierung per Telefon oder E-Mail.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE