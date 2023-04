QUINZAINE DU JEU – VISITE – PARCOURS LUDIQUE DU MINI MUSÉE 146 Avenue de la Plage, 25 avril 2023, Sérignan.

Dans le cadre de la Quinzaine du Jeu, le MRAC vous propose de découvrir l’art contemporain à travers un parcours ludique d’ateliers proposé dans les salles d’exposition. Pour les enfants de 2 à 6 ans – entrée libre..

2023-04-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-25 17:00:00. .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



As part of the Quinzaine du Jeu, the RMCA invites you to discover contemporary art through a playful course of workshops proposed in the exhibition rooms. For children from 2 to 6 years old – free admission.

En el marco de la Quinzaine du Jeu, el RMCA le invita a descubrir el arte contemporáneo a través de una serie de talleres lúdicos en las salas de exposición. Entrada gratuita para niños de 2 a 6 años.

Im Rahmen der « Quinzaine du Jeu » bietet Ihnen das MRAC die Möglichkeit, die zeitgenössische Kunst anhand eines spielerischen Parcours aus Workshops zu entdecken, die in den Ausstellungsräumen angeboten werden. Für Kinder von 2 bis 6 Jahren – freier Eintritt.

