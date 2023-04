QUINZAINE DU JEU – LE KAPOUPAKAP? 146 Avenue de la Plage, 22 avril 2023, Sérignan.

Dans le cadre de la Quinzaine du Jeu, le MRAC vous propose de transformer vos habitudes du musée à travers une expérience inédite de jeu de défis sur smartphone. Tout public..

2023-04-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-22 18:00:00. .

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



As part of the Quinzaine du Jeu, the RMCA invites you to transform your museum habits through a unique smartphone challenge game experience. For the general public.

En el marco de la Quinzaine du Jeu (Quincena del Juego), el RMCA le invita a transformar sus hábitos museísticos a través de una nueva experiencia de juegos de desafío en un smartphone. Para el público en general.

Im Rahmen der « Quinzaine du Jeu » schlägt Ihnen das MRAC vor, Ihre Museumsgewohnheiten durch eine neuartige Erfahrung mit einem herausfordernden Spiel auf dem Smartphone zu verändern. Für alle Altersgruppen.

