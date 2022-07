SÉRIGNAN – FETE DES ASSOCIATIONS Sérignan, 3 septembre 2022, Sérignan.

SÉRIGNAN – FETE DES ASSOCIATIONS

avenue de la Plage Sérignan Hérault

2022-09-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-03 13:00:00 13:00:00

Sérignan

Hérault

Pendant toute une matinée, les Associations seront à l’honneur et vous présenteront toutes leurs activités et possibilités sur le parking du centre administratif.

Démonstrations, musique et repas à 12h30 (sur inscription avant le 24 aout).

+33 6 68 04 11 02

dernière mise à jour : 2022-07-08 par