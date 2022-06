SÉRIGNAN – FESTIVAL STREET ART Sérignan, 2 juillet 2022, Sérignan.

SÉRIGNAN – FESTIVAL STREET ART

Sérignan Hérault

2022-07-02 – 2022-07-03

Sérignan

Hérault

La Ville a sélectionné des artistes et les a invités à créer des œuvres pérennes sur des murs choisis à cet effet. Plusieurs œuvres seront réalisées, créant ainsi un circuit, une itinérance artistique dans le cœur de ville, puis dans toute la cité. Les artistes seront amenés à s’exprimer sur leurs œuvres, leurs significations, sur leurs techniques, et le tout sera accompagné de quelques moments festifs où l’on pourra rencontrer, échanger et partager.

Samedi 02 juillet

10h : Ouverture du village street art des enfants, animations en continu de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Allées de la République.

10h-12h : Finalisation de la fresque des élèves de l’Ecole P. Bert avec JERC. école Paul Bert (entrée par la cour côté Collégiale).

10h15 : Visite Street ART 2022 : Partir à la découverte des œuvres et des artistes présents. RDV à l’accueil, Allées de la République.

10h30 : Rencontre avec l’artiste Honck le portrait dans le Street Art. Derrière la médiathèque Samuel Beckett.

10h30 : Morena la Griotte. Halles, Boulevard Voltaire.

11h-13h : DJ & Live Painting : aux platines Dam Solo et performances JIBÉ le dresseur de Jibiz.

Allées de la République.

11h30 : Inauguration. Allées de la République.

12h : Morena la Griotte. Place de la Libération.

15h30 : Visite Street ART 2022 : Partir à la découverte des œuvres et des artistes présents. RDV à l’accueil, Allées de la République.

15h30 : Rencontre avec l’artiste SUNRA, le « Street ART à cœur ». Place de la Liberté.

17h : Visite Le Mrac, un musée à ciel ouvert. Découverte des œuvres extérieures. à partir de 7 ans (livret jeu disponible pour les familles). RDV Parvis du MRAC.

17h30 : Morena la Griotte. Allées de la République.

18h30-20h : Live Painting : Concert de FINEZE & NËGGUS, pendant les interventions artistiques de Mahi, Sunra et Jibé. Place de la Libération/Place de la Liberté.

Dimanche 03 juillet

10h : Ouverture du village street art des enfants, animations en continu de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Allées de la République.

10h15 : Visite Street ART 2022. Partir à la découverte des œuvres et des artistes présents. RDV à l’accueil, Allées de la République.

10h30 : Rencontre avec Eric DER et son « Goldorak déstructuré ». Rives de l’Orb.

10h30 : Morena la Griotte. Halles, Boulevard Voltaire.

11h à 13h : Concert Black Orchidée. Allées de la République.

11h15 : éphémère : MAHI s’éclate ! Place de la Liberté (rue Danton).

12h : Morena la Griotte. Place de la Libération.

14h : Morena la Griotte. Allées de la République.

15h : Visite Street ART 2022: Partir à la découverte des œuvres et des artistes présents. RDV à l’accueil, Allées de la République.

15h30 : « Ma Madone » Performance à 2 voix pour dénoncer les violences faites aux femmes par Antonio Rodriguez Yuste et Laura Demangel pendant l’intervention artistique de Honck. Derrière la Médiathèque Samuel Beckett.

17h : Visite de l’exposition « Des lettres pour des mots, des mots pour des phrases, des phrases pour dire et pour écrire… » par Isabelle Lorenzi. Château Vargoz.

18h30 : Morena la Griotte. Allées de la République.

LES ARTISTES INVITÉS EN 2022 :

HONCK / Médiathèque

SUNRA / Place de la Liberté

JIBÉ / Rives de l’Orb / Performance, allées de la République

SANCKøBLACK / Rives de l’Orb

Éric DER / Rives de l’Orb

JERC / école Paul Bert

SWEO & NIKITA / éphémères

MAHI / éphémères

+33 4 67 32 60 90 https://www.ville-serignan.fr/blog/%C3%A9v%C3%A8nement/street-art-serignan-2/?instance_id=1228

