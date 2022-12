SÉRIGNAN – ANIMATIONS DU CLUB DE 3ÈME ÂGE LE MAGNIFIQUE Sérignan, 5 septembre 2022, Sérignan .

SÉRIGNAN – ANIMATIONS DU CLUB DE 3ÈME ÂGE LE MAGNIFIQUE

Rue Herail Sérignan Hérault

2022-09-05 14:15:00 – 2022-09-05 23:00:00

Sérignan

Hérault

Le club le Magnifique, association culturelle, éducative et de loisirs à Sérignan vous accueille pour des après-midi jeux de carte, scrabble, triominos et autres jeux divers. Des sorties et des repas vous sont également proposés.

Programme jeux de septembre, octobre, novembre et décembre

– Tous les lundis à 14h15 : jeux de cartes, scrable, etc.

– Tous les mercredis à 14h15: animations (jeux divers)

Programme sorties et repas

Jeudi 8 septembre : sortie au Perthus, départ de la Cigalière à 8h

Samedi 24 septembre: repas-jeu avec traiteur à 12h

Dimanche 2 octobre: Repas avec traiteur et orchestre dans la salle Castagné à 12h (renouvellement carte adhérent)

Samedi 26 novembre : repas-jeu avec traiteur à 12h15

Jeudi 1er décembre: sortie au Perthus, départ de la Cigalière à 8h

Samedi 10 décembre : Repas de Noël dans la salle castagné avec l’orchestre SARDY et le traiteur La Felouque

Samedi 31 décembre : Réveillon St Sylvestre dans la salle Castagné avec l’orchestre Zodiac et le traiteur La Felouque CLUB FERME DU 22/12 AU 30/12

Le club le Magnifique, association culturelle, éducative et de loisirs à Sérignan vous accueille pour des après-midi jeux de carte, scrabble, triominos et autres jeux divers. Des sorties et des repas vous sont également proposés.

+33 4 67 39 78 91

Sérignan

dernière mise à jour : 2022-12-16 par