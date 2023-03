Rizom Sérifontaine Sérifontaine Catégories d’Évènement: Oise

Oise Sérifontaine . VENDREDI 24 MARS 2023 à 10H30 à la Salle du clap’s (rue du four à côté de la bibliothèque) Compagnie La Ravi vous présentera son spectacle Rizom

Théâtre, chant et danse Public : à partir de 10 mois

Durée : 35 min.

Gratuit

Jauge limitée

Réservation au 06.32.69.07.72 +33 6 32 69 07 72 Sérifontaine

