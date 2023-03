La Grande Lessive Sérifontaine Catégories d’Évènement: Oise

Sérifontaine

La Grande Lessive, 23 mars 2023, Sérifontaine . La Grande Lessive Rue Jules Ferry Sérifontaine Oise

2023-03-23 09:00:00 – 2023-03-23 19:00:00 Sérifontaine

Oise . La Grande Lessive

Exposition éphémère sur fils tendus de vos peintures, dessins, photos et autres réalisations sur le thème :

La cabane et – est la tienne Apporte ta pince à linge !

Toute la journée, venez accrocher vos œuvres sur les fils à linge qui seront tendus et mis à votre disposition devant la mairie et rue Jules Ferry. bibliodeserifontaine@yahoo.fr +33 3 44 22 09 88 Sérifontaine

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Sérifontaine Autres Lieu Sérifontaine Adresse Rue Jules Ferry Sérifontaine Oise Ville Sérifontaine Departement Oise Tarif Lieu Ville Sérifontaine

Sérifontaine Sérifontaine Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serifontaine /

La Grande Lessive 2023-03-23 was last modified: by La Grande Lessive Sérifontaine 23 mars 2023 Oise Rue Jules Ferry Sérifontaine Oise Sérifontaine

Sérifontaine Oise