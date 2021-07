Series Mania Festival 2021 Lille, 26 août 2021, Lille.

Series Mania Festival 2021

du jeudi 26 août au jeudi 2 septembre à Lille

Le festival international 100% séries et gratuit est de retour et propose en avant-première et sur grand écran le meilleur des séries du monde entier. 8 jours de découvertes, de masterclass et de rencontres avec les personnalités les plus renommées du monde des séries : retrouvez la programmation et toutes les informations exclusives du festival dès le mois de juillet sur le site : seriesmania.com

Gratuit

Là où commencent les séries

Lille Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T08:00:00 2021-08-26T21:59:00;2021-08-27T08:00:00 2021-08-27T21:59:00;2021-08-28T08:00:00 2021-08-28T21:59:00;2021-08-29T08:00:00 2021-08-29T21:59:00;2021-08-30T08:00:00 2021-08-30T23:00:00;2021-08-31T08:00:00 2021-08-31T23:00:00;2021-09-01T08:00:00 2021-09-01T23:00:00;2021-09-02T08:00:00 2021-09-02T23:00:00