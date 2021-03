Séries Mania – Appel à projets Co-Pro Pitching Sessions Lille, 10 mai 2021-10 mai 2021, Lille.

[**>> lien vers le site**](https://seriesmania.com/forum/co-pro-pitching-sessions-2021/) Les **Co-Pro Pitchings Sessions**, l’un des programmes phare du Series Mania Forum, est un évènement exclusivement dédié à la création et au financement de séries TV qui se tiendra du 30 août au 1er septembre prochains. Des séries telles que The Head, Freud ou No Man’s Land ont été présentées pour la première fois lors des Co-Pro Pitching Sessions. Chaque année, le Forum de Coproduction sélectionne 15 projets de séries à la recherche de financements internationaux, et offre aux auteurs et aux producteurs l’opportunité de pitcher leur série devant un public constitué de décideurs clés de l’industrie (producteurs, diffuseurs, financeurs…). Un prix de 50 000 euros est attribué au meilleur projet choisi par un jury constitué de professionnels de l’industrie. Les sessions de pitching sont suivies de rencontres individuelles sur mesure avec des partenaires financiers potentiels. Un projet sera également sélectionné hors compétition dans le cadre d’un partenariat avec les CoPro Series de la Berlinale. ### **QUI PEUT CANDIDATER ?** Tout producteur de fiction à la recherche de partenaires financiers ou de coproducteurs internationaux. Les projets sélectionnés et présentés dans le cadre d’un autre marché ou festival en France ou à l’étranger ne pourront pas être retenus. Une société de production peut soumettre autant de projets qu’elle le souhaite aux Co-Pro Pitching Sessions. ### **QUELS ÉLÉMENTS POUR CANDIDATER ?** Les producteurs doivent impérativement fournir une mini-bible de cinq pages comportant toute information utile à la présentation du projet (synopsis de la série, arcs des personnages, note d’intention des créateurs, …) Peuvent également être soumis si disponibles : • Quelques photos du projet, ou un moodboard ; • Script du pilote ou d’un épisode • Un planning de production provisoire ; • Un plan de financement ; ### **L’INSCRIPTION A-T-ELLE UN COÛT ?** L’inscription des projets de séries TV aux Co-Pro Pitching Sessions est gratuite. ### **QUELLE EST LA DATE LIMITE DE CANDIDATURE ?** Lundi 10 mai 2021 (jusqu’à minuit). ### **AGENDA** 19/10/2020: ouverture de l’appel à projet **10/05/2021: fermeture de l’appel à projet** Juin 2021 : annonce des 15 projets sélectionnés Juillet-Août 2021 : Sessions de coaching en vue des sessions de pitching 30 août au 1er septembre : Séries Mania Forum [**>> FORMULAIRE DE CANDIDATURE**](https://projet.series-mania.festicine.fr/fr)

