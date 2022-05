Série pratiques & exercices : Trucs et astuces autour du numérique Espace Publique Numérique (EPN) d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Espace Publique Numérique (EPN) d’Erquy, le mercredi 18 mai à 14:00

### Animation sous forme d’échanges, de pratiques et d’exercices pour découvrir plein d’astuces numériques pour gagner du temps. Apprendre les principaux raccourcis clavier en utilisant la touche CTRL, faire une capture d’écran et l’insérer dans un document. Diviser son écran en plusieurs fenêtres, etc.

Sur inscription. Animation payante : 2€ – Personne extérieure à Lamballe Terre & Mer : 4€

2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T15:30:00

