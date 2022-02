Série Mania 2022 – Quiz Goûter au centre Social Saint-Martin Saint-Quentin, 16 février 2022, Saint-Quentin.

Série Mania 2022 – Quiz Goûter au centre Social Saint-Martin Saint-Quentin

2022-02-16 14:30:00 – 2022-02-16 16:00:00

Saint-Quentin Aisne

C’est un moment d’échange et de partage très drôle, où enfants et parents dévoileront leurs connaissances en matière de série d’hier et d’aujourd’hui à partir d’extraits vidéo, d’extraits sonores ou encore de rébus. À la suite du quiz, ils dégusteront un goûter préparé par les parents en amont de l’activité et imaginé autour de l’univers d’une série.

Durée : 1 H de rencontre avec les équipes (série mania) + 1 H de préparation du goûter + 1 H d’animation par Sinode Baba.

cs.stmartin@orange.fr +33 3 23 64 67 98

Saint-Quentin

