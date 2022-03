Série Mania 2022 – Hommage aux femmes Saint-Quentin, 12 mars 2022, Saint-Quentin.

Série Mania 2022 – Hommage aux femmes Saint-Quentin

2022-03-12 – 2022-03-12

Saint-Quentin Aisne

Mathilde et Virginie vous présentent des portraits de femmes et vous invitent à venir écrire et échanger sur celle qui vous a le plus inspiré. N’hésitez pas à amener un livre ou un portrait de votre « muse » !

Condition d’entrée : Sur inscription dans la limite des places disponibles

+33 3 23 64 61 50

Saint-Quentin

