Série exceptionnelle de webinaires « Parcours littéraires – La Francophonie proche »

Pour célébrer la Journée internationale de la Francophonie et dans la continuité du Choix Goncourt de l’Orient, l’AUF Moyen-Orient, en partenariat avec l’Académie Goncourt et les Instituts Français de la région, organise une série exceptionnelle de sept webinaires sur le thème « Parcours Littéraires – La Francophonie proche » autour des auteurs de la deuxième sélection du Prix Goncourt 2020, du 15 au 25 mars 2021. Programme : 15 mars : Miguel Bonnefoy, auteur de « Héritage », entretien organisé avec l’Ambassade de France en Iran, avec la participation de Philippe Claudel, représentant l’Académie Goncourt;

16 mars : Camille de Toledo, auteur de « Thésée, sa vie nouvelle », entretien organisé avec l’Ambassade de France au Soudan, avec la participation de Paule Constant, représentant l’Académie Goncourt ;

17 mars : Jean-Pierre Martin, auteur de « Mes fous », entretien organisé avec l’Institut Français de Jordanie, avec la participation de l’académicien Philippe Claudel, représentant l’Académie Goncourt

22 mars : Amadou Djaili Amal, auteur de « Les impatientes » roman lauréat du Choix de l’Orient, entretien organisé avec l’Institut Français d’Irak, avec la participation d’Éric-Emmanuel Schmitt, représentant l’Académie Goncourt ;

23 mars : Maël Renouard, auteur de « L’Historiographe du Royaume », entretien organisé avec l’Institut Français du Liban, avec la participation de Pierre Assouline, représentant l’Académie Goncourt ;

24 mars : Mohammed Aïssaoui, auteur de « Les Funambules », entretien organisé avec l’Institut Français dans les Territoires palestiniens, avec la participation de l’académicienne Paule Constant, représentant l’Académie Goncourt ;

25 mars : Hervé le Tellier, auteur de « L’anomalie » roman lauréat du Prix Goncourt 2020, entretien organisé avec l’Institut Français d’Égypte, avec la participation de Pascal Bruckner, représentant l’Académie Goncourt ; Tous les webinaires se tiendront de 16h00 à 17h00, heure du Liban (UTC +2) et seront animés par Salma Kojok, écrivaine et présidente du Jury du Choix Goncourt de l’Orient. Les étudiants du Moyen-Orient échangeront avec les auteurs sur leurs ouvrages, occasion de découvrir mieux la littérature francophone contemporaine. Ils seront diffusés en Live sur la page Facebook de l’AUF Moyen-Orient : [https://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient/](https://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient/) Une série exceptionnelle de 7 webinaires « Parcours Littéraires – La Francophonie proche » autour des auteurs de la 2e sélection du Prix Goncourt 2020 AUF BEYROUTH Beyrouth

