Série Électronique Ô Parc de Belleville, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 11 juillet 2021

de 11h à 12h

Le dimanche 17 octobre 2021

de 16h à 17h

Performance dans le cadre de Kiosque en Fête Une dimension 2.0 de l’Odyssée mêlant au théâtre, la musique électronique et le vjing. Proposition sensitive et épidermique grâce à une expérience visuelle et auditive poussée. Télémaque attend le retour de son père Ulysse, parti pour un long voyage.

Ô est une série électronique librement inspirée de L’Odyssée d’Homère.

Concept et Mise en espace : Julie Louart / Robinson Langeard

Télémaque : Robinson Langeard

Musique : Robinson Langeard

Régisseur lumières et ingénieur son : Franck Touchet

Concepteur et régisseur vidéo : Jean-Louis Zivelonghi

Épisode 1, 2, 3 : 20 min chacun Durée (intégrale) : 1H00

À partir de 10 ans

Sous forme de série électronique en 3 épisodes bien distincts :

ÉPISODE 1 : LE PAYS DE LA SOLITUDE ÉPISODE 2 : LA QUÊTE ÉPISODE 3 : LE RETOUR D’ULYSSE

Une dimension 2.0 de l’Odyssée mêlant au théâtre, la musique électronique et le vjing.

Proposition sensitive et épidermique grâce à une expérience visuelle et auditive poussée.

Télémaque, le fils d’Ulysse et Pénélope, est seul sur la grève. Il est en colère contre son père parti, et ne sait comment se construire. Il met en vie L’Odyssée, le pays des lotophages, le cyclope, Circé, l’aventure, et seul, aidé par la musique, et l’épopée, il apprend à grandir.

Une vie d’attente, le regard braqué sur la mer. Une vie de colère contre ce héros, fantôme de son enfance, dont tout le monde loue le courage et les exploits.

Comment grandir loin de son père ? Comment aimer quelqu’un dont on ne sait rien, sauf l’absence ?

Nos séparations, le manque, nos besoins d’aventures, et les retrouvailles. Cette proposition musicale reflète la vie, les questionnements et la perception du monde par Télémaque au travers d’une Odyssée moderne.

INTEMPOREL, ORIGINAL, SENSIBLE ET GÉNÉREUX.

La quête d’un père et celle d’un fils : une quête initiatique. Télémaque attend le retour de son père Ulysse, parti pour un long voyage.

Parc de Belleville 47 rue des Couronnes Paris 75020

Contact :La Cie des CriArts 0675825078 lescriarts@gmail.com http://laciedescriarts.com https://www.facebook.com/lescriarts

