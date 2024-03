SÉRIE-CONCERT : BREAKING BAD Le Plan Ris-Orangis, vendredi 15 mars 2024.

SÉRIE-CONCERT : BREAKING BAD Le Plan vous propose une série-concert le vendredi 15 mars ! Vendredi 15 mars, 20h00 Le Plan Tarifs : Adhérent : gratuit – Réduit : 6€ – Plein : 9€

SERIE-CONCERT : BREAKING BAD

Le Plan vous propose une série-concert le vendredi 15 mars prochain ! Pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de l’épisode La Mouche de la série culte Breaking Bad, mis en musique par Yohan Landry (Microfilm) et Benoit Gaucher (Nesseria).

Créé par Vince Gilligan, la série Breaking Bad se concentre sur Walter White, un professeur de chimie surqualifié et père de famille, qui, ayant appris qu’il est atteint d’un cancer du poumon en phase terminale, sombre dans le crime pour assurer l’avenir financier de sa famille. Pour cela, il se lance dans la fabrication et la vente de méthamphétamine avec l’aide de l’un de ses anciens élèves, Jesse Pinkman. L’histoire se déroule à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://t.ly/k8aH7 »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

