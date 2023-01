Une Chouette soirée de découverte ! Séricourt, Mairie, 4 mars 2023, Séricourt.

Une Chouette soirée de découverte ! Samedi 4 mars, 18h30 Séricourt, Mairie

Sur inscription

Découverte des différents rapaces nocturnes de notre région et lecture d’un conte en salle pour les plus petits. Puis écoute et observation sous forme de balade dans la commune.

Séricourt, Mairie 5 Rue Pierre Willerval, 62270 Séricourt Séricourt 62270 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dans un premier temps, sous forme d’activités et d’échanges, découverte des différents rapaces et zoom sur les rapaces nocturnes et leurs caractéristiques. Pour les plus petits, la lecture d’un conte sera proposée.

Puis une sortie dans la commune de Séricourt permettra d’écouter les bruits de la nuit et de déterminer les différents rapaces nocturnes qui pourraient être présents.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T18:30:00+01:00

2023-03-04T21:30:00+01:00