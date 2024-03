Serial Kickerz Block Party Salle de sports Georges Ricart Le Haillan, samedi 23 mars 2024.

Serial Kickerz Block Party Le Serial Kickerz Block Party revient en force pour la 3ème année, avec ses nombreuses animations autour de la culture urbaine. Samedi 23 mars, 14h00 Salle de sports Georges Ricart

Le Serial Kickerz Block Party revient en force pour la 3ème année, avec ses nombreuses animations autour de la culture urbaine.

Rendez-vous samedi 23 mars, dès 15h sur la plaine de la Luzerne.

L’entrée est libre et gratuite.

Au programme :

– Village urbain – de 15h à 18h | Gratuit :

Jam graffiti – sessions et initiations skate – concerts – Dj sets – live radio – jeux – lasergame – finale du tournoi de basket 3*3 – démonstration et inititation volley – village du jeu de société avec la Ludothèque – friperie etc.

– Battle international de danse 3vs3 Hip Hop – Break – Popping – 18h | Entrée payante sur réservation

Un battle de niveau international où une sélection des meilleur(e)s danseurs et danseuses d’Europe s’affronteront au milieu d’un cercle formé par le public embarqué par la musique des DJ’s.

Billetterie : https://serialkickerz.com/serial-kickerz-block-party/#billetteriebp

Buvette et restauration sur place.

Evénement organisé par l’association Foksabouge en partenariat avec le Centre Socio Culturel La Source.

Salle de sports Georges Ricart 15 Rue Bernard de Girard, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine