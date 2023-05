Sergiy Petlyuk Cité internationale des arts Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Sergiy Petlyuk Cité internationale des arts, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 22h00 à 07h00

.Tout public. gratuit

Filling the Endless, installation. Sergiy Petlyuk (1981, Ukraine) utilise principalement l’image en mouvement, en conjonction avec des installations sculpturales, pour créer des espaces immersifs où l’élément clé est souvent le spectateur lui-même. Cette installation vidéo à grande échelle sera projetée sur une vitre de la galerie de la Cité internationale des arts. Elle consiste en un grand plan vertical divisé en de nombreux fragments, sur chacun desquels est projeté un segment du corps humain. Elle fait allusion à des sentiments intenses qui ne tiennent pas dans l’espace des mots. Une ablution, une purification, y compris avec des larmes, qui ne peut jamais avoir de fin. L’empreinte d’un événement ou d’une douleur qui ne peut être effacée. En partenariat avec la Cité internationale des arts.

Avec le soutien de « Portes ouvertes sur l’art ».

Avec le commissariat de Oksana Karpovets. Cité internationale des arts 18 rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris Contact : https://www.citedesartsparis.net/quand-linconcevable-prend-forme

Sergiy Petluyk Sergiy Petluyk, Filling the Endless, 2023 installation Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Cité internationale des arts Adresse 18 rue de l'Hôtel de Ville Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Cité internationale des arts Paris

Cité internationale des arts Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sergiy Petlyuk Cité internationale des arts 2023-06-03 was last modified: by Sergiy Petlyuk Cité internationale des arts Cité internationale des arts 3 juin 2023 Cité internationale des arts Paris,Paris

Paris Paris