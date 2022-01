Sergio Bacalhau Casa Consolat, 28 janvier 2022, Marseille.

On reprend nos concerts du vendredi soir 20h30 ! Et si on le peut c’est parce que le concert sera ASSIS ! JAUGE DE 50 PERSONNES ! Solo Batuques et Electronicos – Percussions chant brésiliens et loop stetion Sérgio Bacalhau, percussionniste et chanteur-compositeur exerce avec passion son art en Europe en tissant des liens entre les rythmes traditionnels brésiliens et des styles musicaux variés et contemporains. Originaire d’Olinda dans le Nord-est du Brésil, il a été découvert et formé par Naná Vasconcelos et n’a depuis cessé d’enrichir ses créations en jouant aux côtés d’artistes, tels que Mestre Salustiano, Cila et Selma do Coco, Erasto Vasconcelos, Mestre Ferrugem. Spécialiste du Pandeiro, il diffuse le rythme envoûtant de son instrument de prédilection par ses concerts, ses ateliers et ses productions musicales en parcourant les univers de la Samba, la Bossa Nova, le Maracatu, le Coco, le Choro, le Frevo et le Forró. [https://www.youtube.com/watch?v=xbRSfZoNy5g&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=xbRSfZoNy5g&t=1s). Apéro dès 19h Infos pratiques : 1 Rue Consolat, 13001 Marseille Concert 20h30 Entrée à prix libre – prix conseillé 5€ Restauration sur place dès 19h CONCERT ASSIS ET JAUGE DE 50 PERSONNES

