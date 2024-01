Sergey Ostrovsky, violon et direction, Amia Janicki, violon, et l’Orchestre Concertus Victoria Hall Genève, mercredi 27 mars 2024.

L'intégrale des Concertos pour violon et Double Concerto de Bach avec Sergey Ostrovsky, Amia Janicki et l'Orchestre Concertus au Victoria Hall le mercredi 27 mars à 20h.

Orchestre Concertus

Sergey Ostrovsky violon et direction

Amia Janicki violon

Johann Sebastian Bach

Concertos pour violon et Double Concerto, BWV 1052, BWV 1041, BWV 1042, BWV 1043

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

DR