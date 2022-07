Sergent Garcia en Concert Tonneins, 28 juillet 2022, Tonneins.

13 13 EUR SERGENT GARCIA revient avec la formule historique à 9 musiciens sur scène ! Cela fait donc 25 ans que l’instigateur de la Salsamuffin, avec ce mot, condense le métissage qu’il a réalisé entre la rumba, le ska, le reggae, le dancehall et les rythmes latins et afro-­‐antillais, venu de sa recherche quant aux héritages musicaux de pays comme le Mexique, Cuba et la Colombie, sans jamais perdre cette attitude punk du groupe des années 80 Ludwig Von 88.

Réservations : https://my.weezevent.com/sergent-garcia-en-concert

+ Office de Tourisme Val de Garonne (Tonneins et Marmande).

– Ouverture des portes à 20h30.

* repli La Manoque si intempéries.

