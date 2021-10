SERGEÏ Le Mans, 28 janvier 2022, Le Mans.

SERGEÏ 2022-01-28 20:00:00 – 2022-01-28 21:30:00 Les Quinconces – Grand Théâtre 4 Place Quinconces des Jacobins

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore , Les Quinconces Scène Nationale présentent

SERGEÏ par Lucie Antunès

Le choc des mutants

Avec son panel d’instruments étonnants, sa palette de métaux résonnants et son éventail de chants bien planants, la batteuse et percussionniste Lucie Antunes, influencée par la musique répétitive à la Steve Reich, vous embarquera dans ce qui est bien plus qu’un simple concert : un spectacle total…

SERGEÏ

