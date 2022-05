Sergei Ensemble : Lucie Antunes / Collectif Scale (1ère représentation), 19 mai 2022, .

Sergei Ensemble : Lucie Antunes / Collectif Scale (1ère représentation)

2022-05-19 20:30:00 – 2022-05-20

Concert Electro-Pop

Lucie Antunes a un appétit colossal de la musique, une curiosité insatiable, un goût des autres revendiqué et une patte créatrice sans équivalent. Munie d’un bagage classique ultra-titré (CNSM de Lyon, Prix prestigieux, Bourses renommées), cette intrépide se propulse dans la pop musique (Aquaserge, Yuksek, Sushela Raman…) tout en affûtant la verve compositionnelle qui la consume. Elle crée une musique libre, électronique, interprétée par des instrumentistes de haut-vol où percussions, voix, tuba et machines luisent d’un éclat insoupçonné, bouleversent aussi.

Autour des artistes, les bras robotisés du collectif Scale dessinent une chorégraphie lumineuse qui interagit avec la musique. On se retrouve en présence d’une déflagration sensible et puissante, comme le chaînon manquant entre répertoire classique, musique répétitive américaine (Steve Reich est d’ailleurs l’un des inspirateurs de la compositrice) et dance-floor. Oui mais quel dance-floor ! Inédit, non référencé, galvanisant.

> DISTRIBUTION

Composition, percussions, vibraphone, marimba, batterie

Lucie Antunes

Voix et synthétiseurs, percussions Agnès Imbault

Voix et synthétiseurs, percussions, basse Théodora De Lilez

Voix et percussions, cloches tubulaires, métaux, basse Suzy Le Void

Tuba et voix Brice Perda

Synthétiseurs et voix Nicolas Lockhart

Traitements en temps réel et modulaires Franck Berthoux

Ingénieur du son Angy Laperdrix

Scénographie Collectif Scale

Ce concert fait l’objet d’une deuxième représentation le vendredi 20 mai.

Ouverture des portes à 20h.

