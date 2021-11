Sergeï ensemble au Centre des Arts à Enghien-les-Bains, le 19/11 à 20h30 Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, 19 novembre 2021, Enghien-les-Bains.

Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, le vendredi 19 novembre à 20:30

Le projet de développer une version scénique augmentée des compositions de l’album SERGEÏ (composition et interprétation de Lucie Antunes, sorti à l’automne 2019), reposait sur l’envie de défendre une musique vivante, toujours électronique mais interprétée par des instrumentistes mis en scène, et dans un univers scénographique, une plastique visuelle, commandée au collectif Scale : un dispositif circulaire de 20 bras robotisés couplés à des barres de lumières, afin d’accompagner les présences humaines et la musique à la manière d’un ballet qui viennent augmenter une partition orchestrale. La musique est inspirée de la musique répétitive de Steve Reich. Ce qui obsède Lucie Antunes, est le travail sur les textures, comme ce que pouvait faire John Cage. Et tout l’album SERGEÏ a été construit ainsi. Une traversée sensorielle universelle qui nous fait découvrir de nouvelles matières sonores grâce au mélange de sons acoustiques, d’objets de récupérations et de sons électroniques. La superposition de certaines sonorités, de certains instruments, donne un résultat synthétique ou une couleur toute nouvelle. Ce sont ces textures originales qui apportent, en plus de l’écriture, un côté électronique et dansant. Pour cette forme scénique augmentée, l’album a été adapté. Des versions plus longues de chaque morceaux de SERGEÏ ont été écrites pour les sept instrumentistes et choristes, quelques solos, des improvisations et des nouvelles compositions. C’est une musique instrumentale avec la particularité de traiter la voix comme un instrument ou une mélodie supplémentaire et non pas comme une voix mise en avant avec un texte. Le tuba est un instrument traité avec des pédales d’effets pour exploiter tout son panel sonore acoustique et électronique. Il remplace toutes les basses de l’album. Un ingénieur du son est sur scène pour traiter en temps réel tout ce qui est fabriqué en acoustique. SERGEÏ est une musique construite de manière contrapuntique (superposition de lignes mélodiques et/ou rythmiques, répétées plusieurs fois), créant ainsi des polyrythmies souvent complexes exigeant une technique instrumentale précise. Dans cette écriture, la musique répétitive a déjà quelque chose de robotique. C’est aussi le cas de la musique électronique qui a pour seule différence avec la musique répétitive d’être interprétée par des machines. C’est avec cette fine frontière entre la musique vivante et la musique électronique que Lucie Antunes joue. Pour _Sergeï ensemble_, Lucie Antunes s’est associé au collectif Scale pour repousser les frontières de la scénographie de concert avec la volonté de voir plus loin. Ensemble, ils ont produit une installation musicale et technologique vivante. Un ballet chorégraphique d’un nouveau genre pour lequel la machine s’approprie la place du corps dansé tout en se confrontant au corps du musicien. Pour cette collaboration scénique le collectif Scale commande le mouvement et la chorégraphie des robots en temps réel et d’une façon interactive avec la musique jouée en live, tout comme la commande des lumières. Un nouveau cap technologique a été franchi en développant de nouveaux outils originaux et sur mesure. EQUIPE Lucie Antunes : composition, percussions, vibraphone, marimba, batterie Agnès Imbault ou Flora Duverger : voix, synthétiseur, percussions Theodora De Lilez : voix, synthétiseur, percussions, basse Suzy Le Void : voix, cloches tubulaires, métaux, basse Brice Perda : tuba, voix Nicolas Lockhart : synthétiseurs, voix Franck Berthoux : traitement du son en temps réel, modulaires Collectif Scale : scénographie et lumières Angy Laperdrix : ingénieur du son

sur réservation auprès du Centre des Arts à Enghien-les-bains

Lucie Antunes et le collectif Scale s’associent pour construire une énorme machine musicale : sur scène, 7 musicien.ne.s dont les instruments sont les extensions des robots qui les encerclent.

Centre des Arts d’Enghien-les-Bains 12-16 Rue de la Libération, 95880 Enghien-les-Bains Enghien-les-Bains Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T21:45:00