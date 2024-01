Serge Lavalette Groove Band Le Son de la Terre Paris 05, 21 février 2024, Paris 05.

Le mercredi 21 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Billetterie Concert Serge Lavalette Groove Band : 25 EUR

Doté d’un son unique et d’un phrasé à toute épreuve le guitariste nous dévoile son univers très « Groovy » agrémenté de mélodies fortes, délivrant sur scène une énergie très communicative.

Après une carrière internationale et des collaborations avec Magic Malik, Cheb Mami, Alan Stevell, MC Solar et un album enregistré avec le duo Charlier/Sourisse, le guitariste nous présente son nouveau projet « Serge Lavalette Groove Band » avec un nouveau disque, « Elemental ». Groove ,mélodie et volupté donnent le ton de cet album Jazz/Soul/funk aux arrangements teintés cuivres où s’invitent des musiciens prestigieux comme Malik Mezzadri à la flûte et Nicolas Folmer à la trompette.

After an international career and collaborations with Magic Malik, Cheb Mami, Alan Stevell, MC Solar and an album recorded with the Charlier/Sourisse duo, the guitarist presents his new project “Serge Lavalette Groove Band” with a new album, “Elemental ”. Groove, melody and voluptuousness set the tone for this Jazz/Soul/funk album with brass-tinged arrangements featuring prestigious musicians such as Malik Mezzadri on flute and Nicolas Folmer on trumpet.

Michael Joussein – trombone ; David Aubaile – piano ; Mehdi Madir – basse ; David Mirandon – batterie ; Serge Lavalette – guitare

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/serge-lavalette-groove-band/#billetterie

Serge Lavalette Groove Band