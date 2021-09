Paris Église Sainte-Elizabeth île de France, Paris Serge de Laubier, Christophe d’Alessandro et O.N.E. Église Sainte-Elizabeth Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

ORG’N ONE – Performance / Musique Confrontation entre le réel et le virtuel, ORG’N ONE est une proposition sonore et visuelle monumentale autour de l’orgue “augmenté” de l’église Sainte-Elisabeth-de-Hongrie. Fruit de la collaboration entre Christophe d’Alessandro, organiste titulaire et Serge de Laubier, compositeur, musicien et directeur artistique de PUCE MUSE, ORG’N ONE réunit 16 musicien.ne.s et investit l’ensemble de l’église pour un concert de musique visuelle à 360°. ORG’N ONE est un dialogue entre le grand orgue de l’église Sainte-Elisabeth-de-Hongrie et ses avatars virtuels projetés sur un écran géant et manipulés en direct par un grand orchestre numérique dirigé par Serge de Laubier et composé de musicien.ne.s de l’O.N.E. (Orchestre National Electroacoustique) et d’étudiant.e.s de Sorbonne Université. Mono-OVISIR avec Christophe d’Alessandro© PUCE MUSE En partenariat avec : Collegium Musicæ – Sorbonne Université Site web du partenaire : http://www.collegium.musicae.sorbonne-universite.fr/fr/index.html Nuit Blanche -> Nuit Blanche Église Sainte-Elizabeth 195 rue du Temple Paris 75003

