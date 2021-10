SERGE CASERO INVITE RAPHAËL LEMONNIER “FRENCH JAZZ 5TET” Pavillon République, 11 octobre 2021, Toulouse.

SERGE CASERO INVITE RAPHAËL LEMONNIER “FRENCH JAZZ 5TET”

Pavillon République, le lundi 11 octobre à 20:30

**Serge Casero**, chant, saxophones / **Raphaël Lemonnier**, piano / **Myriel Grosbard**, chant, percussions / **Naima Girou**, contrebasse, chant / **Lionel Martinez**, batterie, chant Dans l’approche artistique de Serge Casero et de ses quatre acolytes, le mariage entre jazz et textes en langue de Molière n’a rien d’incongru. Le chanteur, saxophoniste, auteur et compositeur maîtrise l’exercice depuis belle lurette, lui qui rendait hommage déjà en 2004 à la chanson française en s’entourant des compagnons de route de Claude Nougaro sur le disque _A French Jazz Quartet_. Le nouveau, _French Jazz 5tet_ y fait directement référence. La poésie, le texte, l’adaptation du poème _Toi-moi_ d’Andrée Chédid, la mise en musique du roman _Jizzy_ signé Patricia Duflot, voilà autant de preuves de son amour des rimes et rythmes. Et pour le nouveau projet qui l’anime ainsi que ses compagnons, « les voix sont chantées ou scandées, il s’agit bien donc de retrouver le lien entre musiques improvisées, paroles françaises d’aujourd’hui ou d’hier. » Plus d’information : [[www.sergecasero.com](www.sergecasero.com)](www.sergecasero.com) [[https://www.youtube.com/watch?v=CmUhig3kQO8](https://www.youtube.com/watch?v=CmUhig3kQO8)](https://www.youtube.com/watch?v=CmUhig3kQO8)

Tarif unique : 5 € / assis – Tout public

IN / JAZZ FRANÇAIS

Pavillon République 1 boulevard de la marquette 31090 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-11T20:30:00 2021-10-11T22:00:00