Le duo intrépide Nabil Vortex va remixer des musiques arabes rétros (raï, chaoui, chaabi…) et Fred Serendip propose un Dj Set années 80s/90s, oriental rare groove Rendez-vous sur la scène de la Cantine à partir de 19h Depuis plus de dix ans le festival et label parisien Serendip lab conjugue avec espièglerie les arts et les musiques tangentes. Art numérique ou mécanique, projection et performance audio-vidéo, ateliers, concerts allant de la disco à la rave en passant par la new wave et les musiques industrielles… c’est un rendez-vous d’artistes créatifs se moquant des étiquettes et d’un public curieux prêt à en découdre. A l’occasion de la sortie du dernier disque de Nabil Vortex (des musiques du Maghreb remises au goût du jour) sur Serendip, nous vous proposons une soirée spéciale orientale avec un live de Nabil Vortex et un mix de cassettes rares par Fred Serendip qui tiendra également un stand des productions du label et des cassettes originales. **Nabil Vortex** (Live / Raï Rave) [https://soundcloud.com/serendip-lab/fouad-cheikh-edit](https://soundcloud.com/serendip-lab/fouad-cheikh-edit) [https://serendiplab.bandcamp.com/…/1001-edits-1001](https://serendiplab.bandcamp.com/…/1001-edits-1001)… Duo intrépide dénichant et remixant des musiques arabes rétros (raï, chaoui, chaabi…), Nabil Vortex vous emmène dans un conte moderne ; une histoire passant de Casa et Alger, à Barbès, Lyon, Marseille… où l’âge d’or de la cassette reflète l’effervescence musicale d’alors. Toujours aussi entraînantes, ces musiques aux breakbeat funky, skank reggae ou boîte à rythmes techno, sont aujourd’hui remises à l’honneur pour le club. Légèrement remaniées, elles dévoilent ainsi à une nouvelle génération un concentré d’influences imparable pour la danse et la transe **Fred Serendip** (K7 DJ set / 80s ,90s oriental rare groove) [https://youtube.com/playlist](https://youtube.com/playlist)… ——————————————— Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

