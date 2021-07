SÉRÉNADES D’UN SOIR D’ÉTÉ Mougins village Place Isnard, 28 juillet 2021, Mougins.

Mougins village Place Isnard, le mercredi 28 juillet à 21:00

**- Présentez votre certificat de vaccination,** **OU un test PCR,** **OU la preuve d’une rémission de la Covid-19,** **AINSI QUE votre pièce d’identité à l’entrée -** La harpe et la flûte sont nées avec l’humanité. Symboles de douceur et de fluidité, d’élégance et de délicatesse, ces deux instruments partagent avec bonheur le souffle d’un discret lyrisme et une sensibilité à fleur de cordes. De cette fragilité apparente naît une alliance qui est musicalité et poésie. Car la vitalité intense et sans fin qui chemine du souffle de l’une à la vibration des cordes de l’autre, invite au rêve ou au voyage intérieur. Dès lors l’esprit peut vagabonder au gré de cette source jaillissante, sans cesse renouvelée par la pensée des compositeurs et la complicité musicale d’un duo d’apparence légère, mais dont la consistance artistique le dispute à la profondeur de l’inspiration, alliant le bonheur d’un plaisir immédiat à la réflexion intime qui ressource chacun de nous. Une soirée exceptionnelle et une belle rencontre. **Harpe** Magali PYKA DE COSTER **Flûte** Philippe DEPETRIS **Programme** Rossini, Bach, von Paradis, Willibald Gluck, Mozart, Hasselmans, Bizet, Fauré…

Plein air / Entrée libre / Durée 1H15

Magali PYKA DE COSTER (Harpe) & Philippe DEPETRIS (flûte)

