SERENADES D’HIVER Castelnaudary, 2 décembre 2021, Castelnaudary.

Castelnaudary Aude Castelnaudary

15 15 EUR

Tout public

Chœur de chambre les Eléments – Direction : Joël Suhubiette

Musiques pour le temps de Noël – 16 chanteurs

Les Éléments nous invitent dans un voyage musical pour fêter Noël dans un programme mêlant polyphonies sacrées de circonstance avec chansons et poèmes célébrant l’hiver. On évoque le froid, les paysages, on grelotte, on se réchauffe au coin du feu, on trinque et l’on chante…

Venez partager avec gourmandise cette veillée d’hiver, où Joël Suhubiette et les chanteurs interprètent des musiques françaises du Moyen-Âge à nos jours.

troisponts@ville-castelnaudary.fr +33 4 68 94 60 85 https://ville-castelnaudary.fr/fr/culture-et-sorties/theatre-scenes-des-trois-ponts/presentation

