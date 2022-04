Sérénade russe par le Quatuor Elysée & Sous-venance Sur-venances par la Compagnie Myriam Naisy / L’Hélice Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, 14 mai 2022 21:00, Saint-Antoine-l'Abbaye.

Nuit des musées Sérénade russe par le Quatuor Elysée & Sous-venance Sur-venances par la Compagnie Myriam Naisy / L’Hélice Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Samedi 14 mai, 21h00 Gratuit. Dans la limite des places disponibles

Le temps d’une soirée, romances et sarabandes du Quatuor Elysée se mêlent à la danse contemporaine de la Compagnie Myriam Naisy / L’Hélice au cœur de l’exposition temporaire Le temps recomposé.

A l’occasion de la Nuit des musées, le public est invité à participer au dialogue réjouissant de la musique et de la danse au cœur de l’exposition temporaire Le temps recomposé. Le temps d’une soirée, romances et sarabandes du Quatuor Elysée se mêlent à la danse contemporaine de la Compagnie Myriam Naisy / L’Hélice et éclairent d’un nouveau jour les collections du musée.

Installé au cœur du village de Saint-Antoine-l’Abbaye, classé parmi les “Plus beaux villages de France”, le musée départemental constitue un ensemble remarquable intimement lié à l’histoire du site abbatial. Implanté en cinq lieux, le musée permet de découvrir l’histoire de l’Abbaye et de l’ordre des hospitaliers de Saint-Antoine de façon vivante et interactive. L’exposition “Quand le parfum portait remède” séduit petits et grands avec la découverte originale et sensible du rôle des parfums à travers l’histoire. Des expositions temporaires sont également proposées chaque année. Enfin, le jardin médiéval et la boutique sont là pour que chacun garde un souvenir parfumé, ludique ou plus sérieux… de sa visite au musée.

Le Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye fait partie du réseau des 11 musées départementaux de l’Isère dont l’entrée est gratuite.

Free Free. Subject to availability Saturday 14 May, 21:00

Installed(Settled) at the heart of the medieval village of Saint-Antoine-l’ Abbaye, listed(classified) among «the more beautiful villages of France», the museum of Saint-Antoine-l’ Abbaye establishes(constitutes) a remarkable set(group). The multiplicity of the spaces of exhibition(exposure) offers to the visitors an original wandering in this patrimonial centre.

The museographic route(course) presents the history(story) of the abbey and of the order of the hospital workers of Saint-Antoine, as well as, punctually of works of the painter from the dauphiné region, Jean Vinay. Visit goes on by the discovery of the medieval therapeutic flavours(perfumes) in the XIXth century. A medieval garden establishes(constitutes) a stopping place appreciated(estimated) within the conventual buildings(ships).

Con motivo de la Noche de los Museos, se invita al público a participar en el alegre diálogo de la música y la danza en el corazón de la exposición temporal Le temps recompose. El tiempo de una noche, romances y sarabandes del Cuarteto Elíseo se mezclan con la danza contemporánea de la Compañía Myriam Naisy/ L’Hélice y iluminan de un nuevo día las colecciones del museo.

Gratis. Dentro de los límites de las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 21:00

Le Noviciat 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye Auvergne-Rhône-Alpes