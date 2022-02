Sérénade russe par le Quatuor Elysée & Sous-venance Sur-venances par la Compagnie Myriam Naisy / L’Hélice Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye Catégories d’évènement: Isère

A l’occasion de la Nuit des musées, le public est invité à participer au dialogue réjouissant de la musique et de la danse au cœur de l’exposition temporaire Le temps recomposé. Le temps d’une soirée, romances et sarabandes du Quatuor Elysée se mêlent à la danse contemporaine de la Compagnie Myriam Naisy / L’Hélice et éclairent d’un nouveau jour les collections du musée.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles

Le temps d'une soirée, romances et sarabandes du Quatuor Elysée se mêlent à la danse contemporaine de la Compagnie Myriam Naisy / L'Hélice au cœur de l'exposition temporaire Le temps recomposé. Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye Le Noviciat 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:15:00

