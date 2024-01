« Sérénade Espagnole » : concert en duo de guitares Villa Gypsy Paris Paris, mardi 6 février 2024.

Le mardi 06 février 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Prix de l’entrée : 20€

Un concert intime qui vous transportera en Espagne, au travers la musique de Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla… pour duo de guitares

Sérénade espagnole est un concert en duo de guitares autour de la musique espagnole.

Venez assister à cette expérience envoûtante au cœur de Paris !

Les guitaristes Antoine Guerrero et Guadalupe Martin se produisent regulièrement en concert en France et en Europe. Ils présentent ici leur nouveau projet, pour lequel ils ont selectionné les plus belles pages de la musique espagnole du XXème siècle, signées par Joaquín Rodrigo, Enrique Granados ou encore Manuel de Falla.

Rejoignez-nous à la Villa Gypsy Paris, située au 126 Rue Legendre, pour une soirée inoubliable. Laissez-vous emporter par le lyrisme et l’énergie de la musique espagnole.

Ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience musicale unique dans un cadre intime et convivial. Réservez dès maintenant et préparez-vous à être émerveillé par le talent exceptionnel de ces guitaristes.

Villa Gypsy Paris 126 rue Legendre 75017 Paris

Contact : https://www.eventbrite.com/e/billets-serenade-espagnole-concert-en-duo-de-guitares-797383033117?aff=oddtdtcreator https://www.eventbrite.com/e/billets-serenade-espagnole-concert-en-duo-de-guitares-797383033117?aff=oddtdtcreator

Alicia Soblechero concert en duo de guitares