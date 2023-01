Serena Malacco – Jukebox ECAM / Espace culturel André Malraux Le Kremlin-Bicêtre Catégories d’Évènement: île de France

Serena Malacco – Jukebox ECAM / Espace culturel André Malraux, 5 février 2023, Le Kremlin-Bicêtre. Le dimanche 05 février 2023

Prenez les commandes d’un jukebox vivant ! Neuf interprètes en fond de scène attendent le bon vouloir des spectateurs invités à choisir des musiques à partir d’une centaine de tubes. Démocratiquement, la majorité détermine les danses à venir. Il est fortement recommandé de garder votre téléphone disponible, car vous l’aurez compris, il faudra voter ! Tout est aléatoire, sauf l’écriture chorégraphique qui a tout envisagé au préalable, du solo au tutti, du duo au sextet, la gestuelle, les trajectoires… Ainsi chaque soir le spectacle est différent dans son déroulement, sa dynamique, son rythme, sa couleur, son ambiance. Les interprètes toujours passeurs de ce jeu du hasard haletant, devenus jukebox vivant, forcément sur le qui-vive. Ludique et surprenant ! + d’infos ECAM / Espace culturel André Malraux 2, place Victor Hugo 94270 Le Kremlin-Bicêtre Contact : https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

© Attilio Marasco

